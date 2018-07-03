Мошеники похитили деньги, собранные на лечение раненного взрывом в Донецкой области подростка

За жизнь мальчика сейчас борются врачи.

Неизвестные похитили 11 900 гривен, которые были собраны на лечение 14-летнего ребенка, раненного в Волновахском районе в результате взрыва.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"В Центральный отдел полиции обратился отец пострадавшего мальчика, который сообщил, что с его банковской карты исчезли средства, перечисленные на лекарства для сына. За жизнь ребенка сейчас борются врачи, на счету каждая копейка и каждая минута. 35-летний мужчина отметил, что на короткое время пропала связь с карточкой. Когда связь восстановилась, денег уже не было", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, 2 июля в Волновахском районе в руках у школьника 2004 года рождения взорвался неизвестный предмет. Ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован.