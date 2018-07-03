В Ровенской области местные жители подрались с полицией из-за закрытия гимназии

Млыновский сельсовет проголосовал за ликвидацию учебного заведения.

В Ровенской области местные жители подрались с полицией из-за закрытия местной гимназии. Инцидент произошел на заседании сессии Млыновского сельского совета, сообщает местное издание "РадиоТрек".

Согласно сообщению, на заседании рассматривался вопрос о закрытии местной гимназии. Руководство объединенной территориальной общины долго не могло прийти к соглашению с местной общиной по поводу объединения местной гимназии и школы. Сегодня на сессии поселкового совета депутаты проголосовали за реорганизацию учебных заведений и закрытие гимназии.

"В коридоре находились почти 30 человек, около 11:00 начали врываться в сессионный зал. В результате чего между митингующими и сотрудниками полиции возникла потасовка", - сказано в сообщении.Полицейские применили слезоточивый газ. В ходе конфликта пострадали двое правоохранителей, их доставили в медучреждение. Кроме того, по данным полиции, в медицинской помощи нуждались "граждане из числа активистов". Их количество и состояние здоровья устанавливается.

Напомним, ранее в Хмельницкой области облсовет закрыл начальную школу, где обучались 210 детей.