В Ровенской области местные жители подрались с полицией из-за закрытия гимназии

Млыновский сельсовет проголосовал за ликвидацию учебного заведения.

В Ровенской области местные жители подрались с полицией из-за закрытия гимназии
Фото: radiotrek.rv.ua

В Ровенской области местные жители подрались с полицией из-за закрытия местной гимназии. Инцидент произошел на заседании сессии Млыновского сельского совета, сообщает местное издание "РадиоТрек".

Согласно сообщению, на заседании рассматривался вопрос о закрытии местной гимназии. Руководство объединенной территориальной общины долго не могло прийти к соглашению с местной общиной по поводу объединения местной гимназии и школы. Сегодня на сессии поселкового совета депутаты проголосовали за реорганизацию учебных заведений и закрытие гимназии.

"В коридоре находились почти 30 человек, около 11:00 начали врываться в сессионный зал. В результате чего между митингующими и сотрудниками полиции возникла потасовка", - сказано в сообщении.Полицейские применили слезоточивый газ. В ходе конфликта пострадали двое правоохранителей, их доставили в медучреждение. Кроме того, по данным полиции, в медицинской помощи нуждались "граждане из числа активистов". Их количество и состояние здоровья устанавливается.

Напомним, ранее в Хмельницкой области облсовет закрыл начальную школу, где обучались 210 детей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Во Франции рецидивист, отбывающий 25-летний срок, сбежал из тюрьмы на вертолетеВо Франции рецидивист, отбывающий 25-летний срок, сбежал из тюрьмы на вертолете
В Чернигове из-за ливня затопило около 20 улицВ Чернигове из-за ливня затопило около 20 улиц
Командование десантно-штурмовых войск назвало ножевое ранение военного в Житомире несчастным случаемКомандование десантно-штурмовых войск назвало ножевое ранение военного в Житомире несчастным случаем
В Киеве неизвестные со стрельбой ограбили конвертцентрВ Киеве неизвестные со стрельбой ограбили конвертцентр
Полиция назначила вознаграждение за помощь в поиске беглого преступникаПолиция назначила вознаграждение за помощь в поиске беглого преступника
Блок рекламы


Похожие новости
Мошеники похитили деньги, собранные на лечение раненного взрывом в Донецкой области подросткаМошеники похитили деньги, собранные на лечение раненного взрывом в Донецкой области подростка
В Харьковской области 53-летнего военного убили из-за отказа выпитьВ Харьковской области 53-летнего военного убили из-за отказа выпить
Туристка из Беларуси погибла во Львове из-за отравления угарным газомТуристка из Беларуси погибла во Львове из-за отравления угарным газом
В Донецкой области пьяный полицейский ранил ножом двух мужчин в кафеВ Донецкой области пьяный полицейский ранил ножом двух мужчин в кафе
Во время сплава по Черемошу погиб турист из Черкасской областиВо время сплава по Черемошу погиб турист из Черкасской области
Двух подозреваемых в похищении бизнесмена из Житомира задержали в Киевской областиДвух подозреваемых в похищении бизнесмена из Житомира задержали в Киевской области
Из-за непогоды без света остается 136 населенных пунктов в 4 областяхИз-за непогоды без света остается 136 населенных пунктов в 4 областях
В Чернигове из-за ливня затопило около 20 улицВ Чернигове из-за ливня затопило около 20 улиц
На Прикарпатье из-за непогоды подтоплены более 200 жилых домовНа Прикарпатье из-за непогоды подтоплены более 200 жилых домов
В Запорожской области двое мужчин погибли, вычищая выгребную ямуВ Запорожской области двое мужчин погибли, вычищая выгребную яму
Последние новости
Подгружаем последние новости