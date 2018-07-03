В Киеве на Антоновича мужчина погиб в результате огнестрельного ранения (обновлено)

Пострадавший госпитализирован.

В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева ранен мужчина. Выстрелы прозвучали около 16:15 на ул. Антоновича, сообщает "Информатор".

По словам очевидцев, из банка "Благовест" на Тверской вышел мужчина, а другой, шедший по Тверской с Антоновича, сначала что-то ему прокричал, после чего начал стрелять ему в спину. Свидетели говорили о четырех или пяти выстрелах, полиция же сообщила о шести: сначала три сзади, а потом три спереди, когда пострадавший упал. Чуть позже стало известно о восьми найденных гильзах на месте расстрела.

Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua

Полицейские оградили место преступления, пострадавшего сразу же госпитализировали.

Очевидцы сообщили, что стрельбу остановила женщина-очевидец, начавшая кричать посреди улицы. Из-за этого нападавший опустил пистолет и ранения пришлись пострадавшему в ягодицы. Сразу после этого злоумышленник с места происшествия скрылся. Уже известны его приметы – кавказец, около 35 лет, одет в джинсы и темную футболку.

На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, а также проводят осмотр места преступления.

Обновление. В 18:20 полиция сообщила о смерти пострадавшего.

Его личность установлена, это мужчина 1988 года рождения

На месте происшествия изъяли стреляные гильзы, предположительно - от пистолета Макарова. В Киеве введен оперативный план по розыску и задержанию неизвестного: с свидетельских установлено, что мужчина - кавказской внешности, 30-35 лет, одет в черную куртку, при себе имеет огнестрельное оружие.

Напомним, на прошлой неделе полиция взяла под стражу мужчину, стрелявшего по детям в Вишневом.


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