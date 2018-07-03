50-летняя Кайли Миноуг рассказала о романе с молодым бойфрендом
Австралийская поп-певица Кайли Миноуг в сети Instagram подтвердила свой роман с креативным директором британского журнала GQ Полом Соломонсом.
Об этом сообщает
Фотография, на которой звезда целует своего возлюбленного на фоне мегаполиса, появилась на Instagram-странице Кайли.
«Я люблю Нью-Йорк», – лаконично прокомментировала фото артистка.
Стоит добавить, что влюбленную пару познакомили общие друзья, чтобы помочь певице пережить расставание с бывшим бойфрендом Джошуа Сассом. Впоследствии дружеские отношения певицы и Пола переросли в роман, о котором все чаще стали писать западные СМИ.
В одном из интервью певица рассказывала, что прежняя любовь едва не закончилась для нее нервным срывом. Тогда Миноуг уже готовилась к свадьбе с киноактером Джошуа Сассом, который младше нее на 20 лет, но все закончилось разрывом отношений. Она жалела, что не успела родить детей и не верила, что сможет снова в кого-то влюбиться.
Возможно, Пол Соломонс изменит ее жизнь и Кайли Миноуг снова станет счастливой.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
03.07.2018 16:04