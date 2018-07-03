50-летняя Кайли Миноуг рассказала о романе с молодым бойфрендом

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Австралийская поп-певица Кайли Миноуг в сети Instagram подтвердила свой роман с креативным директором британского журнала GQ Полом Соломонсом.

Об этом сообщает 24 канал.

Фотография, на которой звезда целует своего возлюбленного на фоне мегаполиса, появилась на Instagram-странице Кайли.

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«Я люблю Нью-Йорк», – лаконично прокомментировала фото артистка.

Стоит добавить, что влюбленную пару познакомили общие друзья, чтобы помочь певице пережить расставание с бывшим бойфрендом Джошуа Сассом. Впоследствии дружеские отношения певицы и Пола переросли в роман, о котором все чаще стали писать западные СМИ.

В одном из интервью певица рассказывала, что прежняя любовь едва не закончилась для нее нервным срывом. Тогда Миноуг уже готовилась к свадьбе с киноактером Джошуа Сассом, который младше нее на 20 лет, но все закончилось разрывом отношений. Она жалела, что не успела родить детей и не верила, что сможет снова в кого-то влюбиться.

Возможно, Пол Соломонс изменит ее жизнь и Кайли Миноуг снова станет счастливой.


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