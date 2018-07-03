В детском лагере жены Януковича отравились 12 детей, одна девочка в коме
Все дети приехали в частный лагерь "Славутич" для тренировок.
В Киевской области в частном детском лагере отравились 12 детей, один ребенок находится в коме. Дети попали в медицинский изолятор лагеря вечером в понедельник, 2 июля.
Как сообщает УНИАН, в самом тяжелом состоянии находится одна 8-летняя девочка, она впала в кому, на консультацию вызваны специалисты больницы "Охматдет".
По предварительной информации, юная пациентка является ученицей Школы художественной гимнастики Дерюгиных.
Всего в детский лагерь ООО «"Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" 29 июня прибыли 28 детей, которые должны готовиться к соревнованиям.
Специалисты Госпродпотребслужбы взяли пробы пищи, которой кормят детей в лагере, а уже сегодня берутся посевы у пострадавших детей. Комиссия по эпидрасследованию с участием прокурора района и наряда полиции сегодня днем в присутствии двух адвокатов начали работу в изоляторе.
По данным агентства УНН, детский оздоровительный лагерь "Славутич" принадлежит гражданской жене экс-президента Украины Виктора Януковича Любви Полежай.
Напомним, ранее в Запорожской области в оздоровительном комплексе "Маяк" от отравления пострадали более 40 человек.
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