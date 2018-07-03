Пострадавший при взрыве на Донбассе ребенок находится в тяжелом состоянии, - СМИ

Мальчику сделали две операции.

Пострадавший при взрыве на Донбассе ребенок находится в тяжелом состоянии, - СМИ
Дмитрий Гоменюк с младшей сестрой
Фото: 0629.com.ua

13-летний Дмитрий Гоменюк, пострадавший от взрыва в селе Златоустовка Волновахского района 2 июля, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает местное издание 0629.

Ребенок пережил операцию и был переведен в реанимацию. Утром у мальчика открылось кровотечение и ему провели вторую операцию. Специально для этого в больницу приезжали военные медики. По словам родственников мальчика, врачи пока не дают никаких прогнозов.

Благодаря помощи волонтеров и неравнодушных жителей, которые стали перечислять деньги на счет, ребенок сейчас обеспечен медикаментами.

Как сообщалось ранее, вчера в селе Златоустовка ребенок подобрал взрывоопасный предмет, принес его домой и раскрутил. В результате взрыва у мальчика серьезно травмированы живот (кишечник), рука и глаз.

Кроме того, в Константиновке в результате взрыва неизвестного устройства потерял кисть 16-летний подросток.


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