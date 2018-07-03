Пострадавшие при пожаре в лагере "Виктория" требуют 4 млн гривен морального ущерба

Ответчиком по делу проходит Одесская мэрия.

Пострадавшие при пожаре в лагере "Виктория" требуют 4 млн гривен морального ущерба
Фото: odessitua.com

Потерпевшие в результате пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе хотят взыскать с Одесского горсовета почти 4 млн грн морального ущерба. Об этом на заседании суда заявил адвокат потерпевших Николай Стоянов, пишет "Думская".

Адвокат настаивает, что возмещать компенсацию должен именно горсовет, потому что бывший директор лагеря был наемным работником и не может нести материальную ответственность в полном объеме. Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство и признал мэрию гражданским ответчиком.

Официально признанные пострадавшими 35 семей хотят взыскать по 100 тыс грн, а еще две семьи - по 200 тыс грн. В суде в ходатайстве увидели неточности и порекомендовали адвокату их исправить и подать документ заново.

Напомним, 15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере "Виктория" произошел пожар, в результате которого погибли трое детей.

24 апреля 2018 года суд приговорил старшего воспитателя к трем годам тюрьмы условно за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Суд над экс-директором лагеря Петросом Саркисяном еще продолжается.


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