Находящийся в розыске мужчина пытался перерегистрировать автомобиль в сервисном центре МВД в Одессе
Его задержали полицейские.
В Одессе полицейские задержали мужчину, который числился в розыске как скрывающийся от органов досудебного следствия.
Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.
По данным ведомства, мужчину подозревают в нанесении телесных повреждений средней тяжести.
Задержать злоумышленника удалось после того, как он обратился в территориальный сервисный центр МВД в Одессе.
Мужчина пытался перерегистрировать свой автомобиль "Mercedes-Benz Vito" и даже получил доверенность, но снять с учета и переоформить машину окончательно ему уже не удалось.
Напомним, ранее на границе с Крымом задержали микроавтобус, объявленный в розыск Интерполом.
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Общество
03.07.2018 15:39