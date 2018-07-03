Находящийся в розыске мужчина пытался перерегистрировать автомобиль в сервисном центре МВД в Одессе

Его задержали полицейские.

?Находящийся в розыске мужчина пытался перерегистрировать автомобиль в сервисном центре МВД в Одессе
Фото: Макс Левин

В Одессе полицейские задержали мужчину, который числился в розыске как скрывающийся от органов досудебного следствия.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

По данным ведомства, мужчину подозревают в нанесении телесных повреждений средней тяжести.

Задержать злоумышленника удалось после того, как он обратился в территориальный сервисный центр МВД в Одессе.

Мужчина пытался перерегистрировать свой автомобиль "Mercedes-Benz Vito" и даже получил доверенность, но снять с учета и переоформить машину окончательно ему уже не удалось.

Напомним, ранее на границе с Крымом задержали микроавтобус, объявленный в розыск Интерполом.


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