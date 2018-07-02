В Киеве неизвестные со стрельбой ограбили конвертцентр
Женщина госпитализирована с огнестрельными ранениями ног.
В Шевченковском районе Киева двое вооруженных людей в масках ограбили конвертационный центр, оборудованный в одноэтажном здании.
Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
"Двое неизвестных в масках забежали в помещение администрации, совершили несколько выстрелов, забрали деньги и скрылись на автомобиле. В результате происшествия одна женщина получила ранения ног", - говорится в сообщении.
Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев и предварительно установили: два человека в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, открыли стрельбу, забрали сумку с деньгами и скрылись. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле "ВАЗ", который впоследствии патрульные обнаружили на улице Дегтяревской.
В результате происшествия одна женщина получила огнестрельные ранения ног. Ей оказывают медицинскую помощь.
Решается вопрос о правовой квалификации события.Как сообщают "Вартові Еспресо", заведение, на которое напали - конвертационный центр. Сумма, которую забрали бандиты, пока не разглашается. На месте преступления работают следователи.
Напомним, в сентябре прошлого года в Киеве ликвидировали конвертцентр с годовым оборотом 1 млрд гривен.
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