В Киеве неизвестные со стрельбой ограбили конвертцентр

Женщина госпитализирована с огнестрельными ранениями ног.

В Киеве неизвестные со стрельбой ограбили конвертцентр
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Шевченковском районе Киева двое вооруженных людей в масках ограбили конвертационный центр, оборудованный в одноэтажном здании.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"Двое неизвестных в масках забежали в помещение администрации, совершили несколько выстрелов, забрали деньги и скрылись на автомобиле. В результате происшествия одна женщина получила ранения ног", - говорится в сообщении.

Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев и предварительно установили: два человека в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, открыли стрельбу, забрали сумку с деньгами и скрылись. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле "ВАЗ", который впоследствии патрульные обнаружили на улице Дегтяревской.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В результате происшествия одна женщина получила огнестрельные ранения ног. Ей оказывают медицинскую помощь.

Решается вопрос о правовой квалификации события.Как сообщают "Вартові Еспресо", заведение, на которое напали - конвертационный центр. Сумма, которую забрали бандиты, пока не разглашается. На месте преступления работают следователи.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в сентябре прошлого года в Киеве ликвидировали конвертцентр с годовым оборотом 1 млрд гривен.


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