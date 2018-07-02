16-летний подросток на Донбассе потерял кисть при взрыве неизвестного предмета
Юноша принес взрывоопасный предмет домой и пытался его разобрать.
В Константиновское отделение полиции поступило сообщение от работников местной больницы о том, что к ним доставлен 16-летний парень, пострадавший от взрыва неизвестного предмета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
У пострадавшего диагностирована травматическая ампутация левой кисти, осколочные ранения грудной клетки и глаза. Предварительно известно, что подросток принес взрывоопасный предмет домой и начал разбирать. Вследствие чего произошел взрыв, приведший к травмам.
Как выяснилось, парень нашел предметы, похожие на боеприпасы, и забрал их с собой. Когда потерпевший попытался разобрать их, один из них сдетонировал у него в руках.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Напомним, с начала года в Донецкой области из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами погибло 4 человека, среди них один ребенок, еще 14 травмированы, среди них 5 детей. По данным СММ ОБСЕ, в течение 2018 на Донбассе погибли двое и получили ранения 10 детей.
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