16-летний подросток на Донбассе потерял кисть при взрыве неизвестного предмета

Юноша принес взрывоопасный предмет домой и пытался его разобрать.

В Константиновское отделение полиции поступило сообщение от работников местной больницы о том, что к ним доставлен 16-летний парень, пострадавший от взрыва неизвестного предмета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

У пострадавшего диагностирована травматическая ампутация левой кисти, осколочные ранения грудной клетки и глаза. Предварительно известно, что подросток принес взрывоопасный предмет домой и начал разбирать. Вследствие чего произошел взрыв, приведший к травмам.

Как выяснилось, парень нашел предметы, похожие на боеприпасы, и забрал их с собой. Когда потерпевший попытался разобрать их, один из них сдетонировал у него в руках.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".