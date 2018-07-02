В Береговом неизвестные убили женщину ромской национальности

Пострадавшая скончалась от ножевых ранений.

В воскресенье, 1 июля, в городе Берегово на Закарпатье на территории железнодорожного депо ножом смертельно ранили местную женщину ромской национальности. Об этом сообщает местное издание "Новости Закарпатья".

По данным журналистов местного издания, раненная женщина убежала от нападавших и подошла к дому одного из местных жителей, но раны оказались слишком серьезными.

"Женщине около 30 лет, по словам местных ромов, женщину пытался убить кто-то "чужой", - сказано в сообщении местных журналистов.

На месте происшествия работает местная и областная полиция.

Напомним, Национальная полиция Украины намерена провести комплекс превентивных профилактических мероприятий, направленных на защиту ромов от незаконного преследования.

На прошлой неделе при нападении на табор ромов во Львове был убит молодой мужчина. Полиция задержала нападавших - ими оказались подростки.