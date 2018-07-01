В Грузии более 100 женщин-заключенных объявили голодовку

Голодающие считают оскорбительными выводы правозащитников.

В Грузии более 100 женщин-заключенных объявили голодовку
Фото: samoozdorovlenie.ru

В Грузии 109 женщин-заключенных учреждения по исполнению наказаний №5 объявили голодовку. Об этом сообщает Грузия-онлайн со ссылкой на министерство пробации и исполнения наказаний.

"Заключенные объявили голодовку после публикации отчета о положении женщин и несовершеннолетних осужденных. Доклад был подготовлен НПО «Центр прав человека» и аппаратом Народного защитника при финансовой поддержке Болгарского фонда развития", - говорится в сообщении.

В отчете говорится, что в женской тюрьме №5 до сих пор существует незаконная практика, когда заключенных при обыске раздевают догола и заставляют приседать.

Голодающие женщины-заключенные не согласны с выводами правозащитников. Данные из опубликованного отчета они считают оскорбительными. Теперь заключенные требуют публичных извинений.

Представитель «Центра прав человека» Нестан Лондаридзе опасается, что администрация тюрьмы манипулирует осужденными. Правозащитники уверенны в точности сведений из опубликованного отчета.

Необходимо отметить, что в докладе говорится и о других нарушениях, выявленных в учреждении по исполнению наказаний №5. Среди них - отсутствие горячей воды и плохие санитарно-гигиенические условия в камерах.

Министерство пробации в связи с отчетом ранее распространило заявление. В нем говорится, что проверка заключенных в грузинских тюрьмах полностью соответствует европейским стандартам и конвенции о правах человека. В ведомстве также отметили, что проверка заключенных строго регламентирована. Она проходит при помощи сканера, и только после контакта заключенных с внешним миром.


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