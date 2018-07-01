Из подтопленных домов в Чернигове отселили 50 человек
В ночь на 30 июня в городе выпала месячная норма осадков.
В Чернигове продолжаются работы по ликвидации подтопления в результате сильного ливня. Об этом сообщает ГосЧС в Черниговской области.
В ночь на 30 июня в городе выпала месячная норма осадков - более 70 мм.
"Подтоплены 110 домохозяйств и учреждений на 40 улицах города. Для проведения аварийно-спасательных работ привлекалось 18 единиц техники, 13 мотопомп и 69 человек личного состава ГосЧС ", - говорится в сообщении.
Тем временем в мэрии города сообщили, что из подтопленных домов было выселено 50 человек. Они временно будут жить в общежитии Строительного лицея и в доме Черниговского учебно-реабилитационного центра. Отмечается, что на период отселения пострадавших город организует их питание.
По состоянию на 6:00 1 июля для проведения аварийно-спасательных работ привлечена одна единица техники и пять человек личного состава спасателей города.
Напомним, вчера 384 населенных пункта в 10 областях остались без света из-за сильных гроз.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
01.07.2018 14:08
01.07.2018 15:12