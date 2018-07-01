Из подтопленных домов в Чернигове отселили 50 человек

В ночь на 30 июня в городе выпала месячная норма осадков.

Из подтопленных домов в Чернигове отселили 50 человек
Ликвидация последствий непогоды в Чернигове
Фото: cn.dsns.gov.ua

В Чернигове продолжаются работы по ликвидации подтопления в результате сильного ливня. Об этом сообщает ГосЧС в Черниговской области.

В ночь на 30 июня в городе выпала месячная норма осадков - более 70 мм.

"Подтоплены 110 домохозяйств и учреждений на 40 улицах города. Для проведения аварийно-спасательных работ привлекалось 18 единиц техники, 13 мотопомп и 69 человек личного состава ГосЧС ", - говорится в сообщении.

Тем временем в мэрии города сообщили, что из подтопленных домов было выселено 50 человек. Они временно будут жить в общежитии Строительного лицея и в доме Черниговского учебно-реабилитационного центра. Отмечается, что на период отселения пострадавших город организует их питание.

По состоянию на 6:00 1 июля для проведения аварийно-спасательных работ привлечена одна единица техники и пять человек личного состава спасателей города.

Напомним, вчера 384 населенных пункта в 10 областях остались без света из-за сильных гроз.


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