Мужчина с ножом порезал 9 человек в центре для мигрантов в США

У некоторых пострадавших травмы представляют угрозу для жизни.

Мужчина с ножом порезал 9 человек в центре для мигрантов в США
Фото: twitter.com/IdahoStatesman

В городе Бойсе (столица штата Айдахо) в США 30-летний мужчина с ножом напал на людей в центре для семей мигрантов. Были ранены девять человек, их всех доставили в больницу. Нападавший задержан, передает Associated Press.

Информацию о нападении городская полиция получила в 20:46 по местному времени. Раненые находились на парковке у центра и внутри здания. После нападения мужчина сбежал с места преступления, однако был задержан полицией неподалеку.

В полиции не стали уточнять личности пострадавших, но отметили, что все они разного возраста. По словам главы городской полиции Билла Боунса, у некоторых пострадавших очень серьезные травмы, которые представляют угрозу для их жизни.

Мотив нападавшего пока устанавливается. По словам Боунса, мужчина действовал в одиночку, и полиции не было известно о готовящемся нападении. О его связи с постояльцами центра и пострадавшими полиции также неизвестно, это обстоятельство проверяется.

Напомним, вчера в США устроили многочисленные акции протеста против иммиграционной политики Трампа.


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