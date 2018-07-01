Из-за непогоды без света остается 136 населенных пунктов в 4 областях

В пяти областях подтопило дома.

Из-за непогоды без света остается 136 населенных пунктов в 4 областях
Фото: dsns.gov.ua

В результате ухудшения погодных условий обесточенными остаются 136 населенных пунктов в четырех областях Украины. Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 1 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 136 населенных пунктов в 4 областях, а именно Днепропетровская - 74 н.п., Киевская - 29 н.п., Запорожская - 3 н.п. и Луганская - 30 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго ", - говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

Кроме этого вследствие интенсивных осадков и порывов ветра произошло подтопление и повреждение объектов жилой и социальной сферы в пяти областях Украины.

В частности, в восьми районах Ивано-Франковской области было подтоплено 190 частных жилых домов, 1324 приусадебных участка, повреждены 8 автомобильных мостов и 1 пешеходный, разрушены 5 автомобильных дорог местного значения.

В четырех районах Львовской области было подтоплено 60 приусадебных участков, 25 жилых домов и 6 подвалов жилых домов. Повреждены две дороги местного значения.

В Беловодском районе Луганской области 30 июня было частично подтоплено 25 приусадебных участков. По состоянию на 7 часов 1 июля уровень воды снижается.

Также в Днепропетровской области повреждены крыши 9 жилых домов, здание детского лагеря и здание СОШ, повалены около 150 деревьев. Все поваленные деревья распилены и убраны.

В Чернигове подтопило около 40 улиц, из домов были отселены 50 жителей. В городе продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Напомним, сильные грозы прошли Украины в ночь на 30 июня. Вчера без света остались 384 населенных пункта в 10 областях.


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