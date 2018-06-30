Из Туниса до сих пор не могут вылететь около 800 украинских туристов, - Омелян

Против туроператора откроют уголовное дело.

Из Туниса до сих пор не могут вылететь около 800 украинских туристов, - Омелян
Фото: Макс Требухов

Ситуация с украинцами, которые "застряли" в аэропорту Туниса, "возмутительная". Мининфраструктуры будет требовать от ГПУ возбудить уголовное дело в связи с мошенничеством со стороны туроператора. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала "112 Украина".

"Туроператор "Oasis Travel" задолжал перевозчику "Bravo" более миллиона долларов и не заплатил ни цента. Об этой ситуации "Oasis Travel" знал, были разные моменты урегулирования, никаких средств не поступало. Тем не менее авиакомпания "Bravo" за свой счет уже вывезла 650 туристов в Украину, этой ночью был еще один дополнительный борт, который забрал 120 человек, еще остается, по нашим подсчетам, около 800", – сообщил он.

По словам Омеляна, в понедельник будут обеспечены еще пять рейсов, которые авиакомпания тоже выполняет за свой счет, чтобы все украинцы вернулись домой. Два рейса будут на Львов и три на Киев. В ближайшее время обнародуют график этих полетов.

"Все люди вернутся. Касательно пребывания (туристов в Тунисе, - ред.) до понедельника туроператор "Oasis Travel" взял на себя обязательства разместить всех людей за свой счет в гостиницах Туниса", - добавил он.

"Это возмутительный случай. Я буду рекомендовать Минэкономразвития лишить этого туроператора лицензии. Будет обращение в ГПУ, чтобы возбудить уголовное дело, потому что мы имеем случай с банальным мошенничеством – когда деньги получены, а услуги не предоставлены", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что из Туниса вторые сутки не могут вылететь около 300 украинских туристов.


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