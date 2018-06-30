Ольга Фреймут устроила громкий скандал с волонтером

Ольга Фреймут

Руководитель литературного проекта «Экземпляры», волонтер из Одессы Евгения Завалий сообщила, что ее обманом завлекли на шоу с участием телеведущей Ольги Фреймут.

На своей страничке в Facebook она вспомнила эпизод двухмесячной давности — оставленный в социальных сетях комментарий о книге Ольги Фреймут, в которой телеведущая рассуждала о том, как должна себя вести настоящая леди.

«Я обеспокоена результатами будущих выборов и ценностями современного украинского общества. Ведь люди, которые верят, что написанное в книге Оли это нормально (например, что настоящая леди не может есть чеснок или ходить в туалет, а плакать — только при мужчинах, которые могут что-то за это дать), являются избирателями с достаточно низким политическим и социальным интеллектом. Более того, считаю, что книга плохо влияет на девушек-подростков, подталкивает их к анорексии», — пишет Евгения.

По ее словам, спустя два с половиной месяца после этого к ней обратились из программы «Абзац» на Новом канале, которые готовили передачу об издательстве и связанных с ним волонтерских проектах.

«Я согласилась рассказать о нашем волонтерском проекте „Экземпляры“. Меня спрашивали о проекте, Лине Костенко, „Интернате“ Сергея Жадана. Я как раз рассказывала об отрывке про девушках, которые сидели в бомбоубежище и делали друг другу макияж, чтобы меньше бояться. И вдруг они дают мне в руки книгу Оли Фреймут и спрашивают, что я о ней думаю», — пишет Завалий и добавляет, что честно рассказала, почему «Экземпляры» не рекомендовали бы эту книгу.

В этот момент появилась Ольга Фреймут с телеоператорами, стала обниматься, смеясь вспомнила комментарий под постом Романа Шрайка и заявила, что любит всех хейтеров (недругов).

«Если честно, эта минута — ужасное чувство унижения, я на самом деле на какой-то момент почувствовала себя на месте премьер-министра из сериала „Черное зеркало“, когда его шантажом заставили в прямом эфире заниматься сексом со свиньей — так противно это все было», — написала волонтер и добавила: «Я хочу, чтобы вы подумали об ответственности перед обществом за тот продукт, который сегодня предлагают украинским зрителям».

Источник: Факты


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