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В Чернигове из-за ливня затопило около 20 улиц Спасатели эвакуировали людей на лодках. Фото: facebook.com/igor.zinkevych Фото: facebook.com/igor.zinkevych Фото: facebook.com/igor.zinkevych Фото: facebook.com/igor.zinkevych Фото: facebook.com/igor.zinkevych Фото: facebook.com/igor.zinkevych Фото: facebook.com/igor.zinkevych "По состоянию на 15:00 для проведения аварийно-спасательных работ привлечено 19 единиц техники, 2 резиновые лодки, 13 мотопомп и 62 человека личного состава ГосЧС Украины в области. От коммунальных служб города привлечено 15 единиц техники и 36 работников", - сообщают в ГосЧС Вследствие интенсивных осадков в Чернигове 30 июня произошло подтопление 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города. Об этом сообщает ГосЧС в Черниговской области."В связи с ливнем сложилась сложная ситуация на объектах КП Черниговводоканал. Дождевые воды, которые попали в канализации, затопили четыре приемные отделения канализационных насосных станций. Утечек канализационных стоков на поверхности не обнаружено. С некоторыми объектами отсутствует связь", - говорится в сообщении "Черниговводоканала".Спасатели перемещаются по некоторым улицам на лодках, освобождая из водного плена людей. Так, сотрудники ГосЧС эвакуировали 16 человек, троих из них передали работникам медицинской помощи.На опубликованных видео заметно, что многие улицы города полностью затопило водой. Уровень воды достиг такой высоты, что автомобили не могут проехать по дорогам."По состоянию на 15:00 для проведения аварийно-спасательных работ привлечено 19 единиц техники, 2 резиновые лодки, 13 мотопомп и 62 человека личного состава ГосЧС Украины в области. От коммунальных служб города привлечено 15 единиц техники и 36 работников", - сообщают в ГосЧС В городе частично остаются подтоплены 19 улиц. Также произошло частичное разрушение стен двух жилых домов и частичное разрушение дорожного покрытия у автомобильного моста через реку Белоус в Черниговском районе. Движение по автодороге не нарушено, ремонтные работы дорожного покрытия будут проводиться с понедельника.Ликвидация последствий подтопления продолжается.Напомним, 384 населенных пункта в 10 областях остались без света из-за сильных гроз.

LB.ua

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