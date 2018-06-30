В Киев вернулась часть застрявших в Тунисе украинских туристов
Сколько украинцев еще ждут вылета не уточнили.
В Киев из Туниса сегодня утром, 30 июня 2018 года, вернулась часть украинских туристов, которые застряли в аэропорту Монастир в Тунисе. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в Twitter.
"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинцев. Нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций", - написал он.
При этом, сколько украинцев еще ждут вылета из Туниса, в МИД не уточнили.
Напомним, вчера сообщалось, что около 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир в Тунисе.
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30.06.2018 10:51