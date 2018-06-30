На Прикарпатье из-за непогоды подтоплены более 200 жилых домов

Также повреждены три моста.

На Прикарпатье из-за непогоды подтоплены более 200 жилых домов
Фото: dsns.gov.ua

Из-за непогоды в Украине на Прикарпатье подтоплено более 200 жилых домов. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В Ивано-Франковской области из-за сильных дождей, прошедших на территории различных районов области 28 июня 2018 года зафиксировано подтопление жилых и административных зданий, приусадебных участков, придомовых территорий и сельскохозяйственных угодий", - говорится в сообщении.

Всего подтоплено 202 жилых здания, восемь подвальных помещений жилых домов, 20 придомовых территории, 40 приусадебных участков, 35 га сельскохозяйственных угодий.

Кроме того, отмечается, что в результате непогоды повреждено 14 км дорог местного значения и три моста.

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua

"По оперативной информации по состоянию на 06:00 30 июня наблюдались подтопления в городе Калуш, поселках Богородчаны и Рожнятов, Городенковском, Долинском, Снятинском районах, на территории Болеховского ГС и в Ивано-Франковске", - говорится в сообщении.

В настоящее время на Прикарпатье продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, сегодня 384 населенных пункта в 10 областях остались без света из-за сильных гроз.


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