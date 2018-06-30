На Прикарпатье из-за непогоды подтоплены более 200 жилых домов
Также повреждены три моста.
Из-за непогоды в Украине на Прикарпатье подтоплено более 200 жилых домов. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В Ивано-Франковской области из-за сильных дождей, прошедших на территории различных районов области 28 июня 2018 года зафиксировано подтопление жилых и административных зданий, приусадебных участков, придомовых территорий и сельскохозяйственных угодий", - говорится в сообщении.
Всего подтоплено 202 жилых здания, восемь подвальных помещений жилых домов, 20 придомовых территории, 40 приусадебных участков, 35 га сельскохозяйственных угодий.
Кроме того, отмечается, что в результате непогоды повреждено 14 км дорог местного значения и три моста.
"По оперативной информации по состоянию на 06:00 30 июня наблюдались подтопления в городе Калуш, поселках Богородчаны и Рожнятов, Городенковском, Долинском, Снятинском районах, на территории Болеховского ГС и в Ивано-Франковске", - говорится в сообщении.
В настоящее время на Прикарпатье продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды.
Напомним, сегодня 384 населенных пункта в 10 областях остались без света из-за сильных гроз.
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Общество
30.06.2018 10:51