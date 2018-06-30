Конституционный суд Австрии разрешил указывать третий пол в документах

Вместо "женского" или "мужского" можно использовать слово "интер" или "открытый".

Конституционный суд Австрии поручил властям страны разрешить людям при их желании указывать третий пол в официальных документах. Об этом сообщает Associated Press.

Такое решение суд принял накануне, 29 июня.

"В суде рассматривался иск человека, который безуспешно пытался сменить свой пол на «интер» или похожее слово. Интерсексуалы - люди, обладающие с рождения признаками обоих полов", - говорится в сообщении.

При вынесении вердикта по этому делу суд указал, что у властей Австрии нет необходимости изменять существующее законодательство, поскольку в нем четко не прописано, что пол человека должен быть мужским или женским. Какое именно слово будет использоваться в качестве обозначения третьего пола, суд не уточнил, но указал на возможность использования слов "интер" или "открытый".

В ноябре 2017 года австрийский суд поручил властям ввести понятие третьего пола при регистрации актов гражданского состояния (рождение, заключение или расторжение брака и так далее).

Аналогичное правило действует в Германии с ноября 2017 года. Согласно решению Верховного суда страны, люди могут указывать свой пол не только как мужской или женский. Власти Германии должны подготовить соответствующие поправки и определить, как будет это будет обозначаться в документах.

Отметим, интерсексуалы отличаются от трансгендеров. В биологическом смысле трансгендеры являются либо мужчиной, либо женщиной, но их гендерная идентичность не совпадает с биологическим полом или отличается от традиционных моделей. Интерсекс - это генетическое, анатомическое и гормональное смешение полов.