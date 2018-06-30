Командование десантно-штурмовых войск назвало ножевое ранение военного в Житомире несчастным случаем

Характер телесных повреждений полковника Щербаня опровергает причастность других лиц.

Командование десантно-штурмовых войск назвало ножевое ранение военного в Житомире несчастным случаем
Павел Щербань
Фото: vdv.mil.gov.ua

Командование десантно-штурмовой войск Украины сообщило, что ранения заместителя командующего ДШВ полковника Павла Щербаня, которое произошло в Житомире, - несчастный случай. Об этом говорится на официальной странице ДШВ в Facebook.

"В ходе проведенной проверки по факту получения телесных повреждений заместителем командующего ДШВ ВС Украины полковником Щербанем П.Р., установлено, что телесные повреждения получены вследствие досадного несчастного случая", - сообщают в ДШВ.

В командовании добавляют, что показания самого полковника Щербаня и характер его телесных повреждений опровергают причастность к ранению других лиц.

Напомним, ножевое ранение полковника ДШВ ВСУ Щербаня произошло 27 июня. Военного госпитализировали в лечебное учреждение.


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