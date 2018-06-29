Несколько сотен украинских туристов застряли в тунисском аэропорту

Консул пытается урегулировать ситуацию.

В аэропорту Монастир в Тунисе уже вторые сутки находится около 300 украинских туристов, которые не могут вылететь в Харьков. передает ТСН.

По словам пассажиров, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату граждан Украины домой.

Отмечается, что часть туристов остается в аэропорту Монастир без информации о запланированном вылете. Вторую группу туристов, которые должны были вылететь в Харьков в 7:35 28 июня, привезли в отель в городе Сус.

"Ничего не обещают. Говорят кто что - кто-то обещает вылет, кто говорит - сегодня вылета не будет", - рассказывают туристы.

В консульстве Украины в Тунисе сообщили, что причина задержки рейса - отсутствие топлива для заправки самолета. По информации представительства, туроператор должен решить ситуацию течение нескольких часов.

С туристами, которые не могут вылететь из Туниса в Украину, встретился консул.

"Консул проводит встречу с украинскими туристами в городе Монастир (Тунис). Пытаемся урегулировать ситуацию", - написал начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич в Twitter .

В связи с задержкой вылета украинских туристов МИД призывает граждан Украины, которые планируют путешествия за границу, тщательно планировать свои путешествия, учитывая обстоятельства, которые могут непредсказуемо возникнуть.

Также ведомство призвало внимательно выбирать туроператора, получить от него полную информацию по действиям в случае чрезвычайной ситуации, а также внимательно ознакомиться с условиями контракта о предоставлении туристических услуг.

Напомним, в конце апреля более 200 украинских туристов несколько суток не могли вылететь из Египта.