В Украине с начала года на водоемах погибло почти 500 человек, - ГосЧС
С начала июня количество погибших составляет более 170 человек.
На водоемах Украины с начала года погибли почти 500 человек. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Почти полтысячи граждан утонули в водоемах страны с начала года. Только с начала июня количество погибших составляет более 170 человек", - говорится в сообщении.
С началом купального сезона в Запорожской и Николаевской областях спасатели массово вылавливают из акватории Черного и Азовского морей отдыхающих, которых относит от берега на надувных матрасах. Ежедневно фиксируется до десяти подобных случаев.
"Граждане не учитывают штормового предупреждения и пользуются плавсредствами при сильных порывах ветра", - отмечают в ГосЧС.
В разгар летних каникул увеличивается также количество погибших и среди детей. В июне на водоемах погибло уже более 20 детей. Еще восемь детей удалось спасти.
Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.
Ранее в июне в Николаеве 14-летняя девушка на спор прыгнула с пирса и утонула.
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