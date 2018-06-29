В Украине с начала года на водоемах погибло почти 500 человек, - ГосЧС

С начала июня количество погибших составляет более 170 человек.

На водоемах Украины с начала года погибли почти 500 человек. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Почти полтысячи граждан утонули в водоемах страны с начала года. Только с начала июня количество погибших составляет более 170 человек", - говорится в сообщении.

С началом купального сезона в Запорожской и Николаевской областях спасатели массово вылавливают из акватории Черного и Азовского морей отдыхающих, которых относит от берега на надувных матрасах. Ежедневно фиксируется до десяти подобных случаев.

"Граждане не учитывают штормового предупреждения и пользуются плавсредствами при сильных порывах ветра", - отмечают в ГосЧС.

В разгар летних каникул увеличивается также количество погибших и среди детей. В июне на водоемах погибло уже более 20 детей. Еще восемь детей удалось спасти.

Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

Ранее в июне в Николаеве 14-летняя девушка на спор прыгнула с пирса и утонула.