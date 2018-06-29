Полиция назначила вознаграждение за помощь в поиске беглого преступника

За информацию о Виталии Суржане обещают 50 тыс. гривен.

Полиция назначила вознаграждение за помощь в поиске беглого преступника
Фото: pl.npu.gov.ua

Национальная полиция в Полтавской области предлагает 50 тыс. гривен вознаграждения человеку, который предоставит полезную информацию, которая поможет задержать сбежавшего преступника.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

Полиция разыскивает жителя Луганской области, 40-летнего Виталия Суржан, осужденного за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Суржан был в сером спортивном костюме с капюшоном и бейсболке черного цвета. Рост мужчины - 195 сантиметров. В полиции отметили и особые приметы - тату в виде двух котов (на груди), Будды (на плече) и креста (на спине).

Суржан сбежал из зала суда в Миргороде в среду, 27 июня. Изначально сообщалось, что он передвигается на автомобиле Audi A6 c литовской регистрацией, однако позже автомобиль обнаружили брошенным. Полиция предполагает, что преступник передвигается пешком или на общественном транспорте.

Правоохранители призывают не вступать в контакт с преступником, так как он может быть вооружен. Любую информацию, которая может быть полезной для полиции, сообщай по телефонам: (0532) 51-77-02 (ч / ч ГУНП в Полтавской области), (0532) 51-76-72 (ситуационный центр ГУНП в Полтавской области), факс (0532) 56-77-24. Также можно отправлять информацию по электронной почте Ситуационного центра полиции Полтавщины Sc@pl.npu.gov.ua.


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