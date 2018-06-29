Фронтмена группы Rammstein заметили в центре Киева: Фото
Музыкант, фронтмен и вокалист популярной немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн был замечен в Киеве на Почтовой площади.
О визите немецкого музыканта сообщил активист Виталий Белецкий в Facebook.
Во время неожиданного визита в Киев Линдеманн посетил активистов, которые требуют расторгнуть договор с застройщиком торгового центра и создать музей на Почтовой площади, посвященный найденным здесь старинным артефактам.
По информации активистов, фронтмен Rammstein передвигался по городу без охраны, только в компании переводчика и еще одного сопровождающего.
Цель визита музыканта в Украину на данный момент неизвестна.
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