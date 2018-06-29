На Софийской площади выступят Риккардо Мути, Джон Малкович и 300 музыкантов

"Дороги дружбы" - проект, который проводится Равеннским фестивалем в горячих, неспокойных точках мира и несет миротворческую миссию.

1 июля в 21:00 на Софийской площади состоится бесплатный концерт с участием одного из самых известных дирижеров современности Риккардо Мути. Маэстро около 20 лет проработал на посту главного дирижера и художественного руководителя театра "Ла Скала", Зальцбургского фестиваля, Чикагского и Филадельфийского симфонического оркестров, Филармонического оркестра в Лондоне, также является пожизненным почетным дирижером Римской оперы.

Об этом сообщают организаторы события.

Фото: надане організаторами

В Киев Риккардо Мути привезет свой проект "Дороги дружбы", который уже более 20 лет проводится Равеннским фестивалем в горячих, неспокойных точках мира и несет миротворческую миссию. В огромный коллектив из 300 человек войдут музыканты Молодежного оркестра Луиджи Керубини, симфонического оркестра Национальной оперы Украины, а также молодые исполнители из Мариуполя.

Помимо оперных звезд Людмилы Монастырской и Сергея Магеры, на Софийской площади выступит американский актер Джон Малкович в роли чтеца. Его функция – декламирование отрывков из текстов Президента Линкольна. В разные годы эту роль выполняли Маргарет Тэтчер, Билл Клинтон, Барак Обама, Нил Армстронг и др., но для киевского концерта Мути настоял на кандидатуре Малковича, считая его тембр подходящим именно для этой программы.

Телеверсию концерта покажут в Украине и Италии.Программа гала-концерта: (укр.)

Джузеппе Верді. З “Чотирьох духовних п’єс”:

- Stabat Mater для хору та оркестру

- Te Deum для подвійного хору та оркестру

Аарон Копленд. “Портрет Лінкольна” для читця і оркестру

Джузеппе Верді. З опери “Набукко”:

- Увертюра

- Хор “Gli arredi festivi”

- Речитатив та арія Захарії “Sperate, o figli!”

- Сцена та арія Абігайль “Ben io t’invenni”, “Anch’io dischiuso un giorno”, “Salgo gi?”

- Хор “Va’ pensiero”

Виконавці:Диригент – Ріккардо Муті.Читець – Джон Малкович

Симфонічний оркестр Національної опери України

Молодіжний оркестр Луїджі Керубіні

Артисти маріупольського муніципального оркестру «Ренесанс».

Людмила Монастирська (сопрано)

Сергій Магера (бас)

Хор Національної опери України

Камерний хор «Кредо»

Ансамбль класичної музики імені Бориса Лятошинсього

Студенти Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського

Студенти Маріупольського коледжу мистецтв.

Беруть участь:Ксенія Бахтрітдінова-Кравчук (сопрано)Володимир Тишков (бас)