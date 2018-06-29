Ночные грозы обесточили 204 населенных пункта

В Рубежном повреждены крыши 11 многоэтажек.

Ночные грозы обесточили 204 населенных пункта
Фото: reporter.com.ua

Вследствие сложных погодных условий в ночь на пятницу в Украине обесточены 204 населенных пункта в семи областях. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"С 28 на 29 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 204 населенных пункта в 7 областях (Полтавская - 58 н.п., Луганская - 51 н.п., Черновицкая - 45 н.п., Тернопольская - 20 н.п., Днепропетровская - 17 н.п., Кировоградская - 11 н.п., Запорожская - 2 н.п), - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

В с.Рубежное (Луганская обл.) в результате осадков и порывов ветра повреждены кровли 11 жилых домов (5-пятиэтажных и 6-девятиэтажных) и повалены более 100 деревьев.

В пяти районах Ивано-Франковской области в результате дождя были подтоплены 79 частных жилых домов (уровень воды 5-10 см) и девять объектов социально-производственной сферы. Отмечается, что по состоянию на 7.00 пятницы вода сошла, подтоплений жилых домов нет.

Для проведения работ по откачке воды от ГСЧС привлекалось 11 единиц техники и 65 человек личного состава.

Напомним, накануне непогода обесточила 140 населенных пунктов в Днепропетровской и Полтавской областях.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывшего ватиканского нунция приговорили к 5 годам тюрьмы за распространение детского порноБывшего ватиканского нунция приговорили к 5 годам тюрьмы за распространение детского порно
В Киеве СБУ задержала банду рэкетиров с Северного КавказаВ Киеве СБУ задержала банду рэкетиров с Северного Кавказа
Нападение на лагерь ромов совершили с целью убийства, - СадовыйНападение на лагерь ромов совершили с целью убийства, - Садовый
Из-за снега в Карпатах эвакуируют детский палаточный лагерьИз-за снега в Карпатах эвакуируют детский палаточный лагерь
"Брачного афериста", который вчера сбежал во время конвоирования, поймали на Троещине"Брачного афериста", который вчера сбежал во время конвоирования, поймали на Троещине
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за непогоды обесточены более 140 населенных пунктов в пяти областяхИз-за непогоды обесточены более 140 населенных пунктов в пяти областях
Власти Гоа будут штрафовать туристов за алкоголь на пляжах и ночные купанияВласти Гоа будут штрафовать туристов за алкоголь на пляжах и ночные купания
Из-за непогоды 55 населенных пунктов в 5 областях остались без светаИз-за непогоды 55 населенных пунктов в 5 областях остались без света
В Киеве отколовшая из-за грозы ветка убила женщинуВ Киеве отколовшая из-за грозы ветка убила женщину
В Украине из-за непогоды обесточены 129 населенных пунктовВ Украине из-за непогоды обесточены 129 населенных пунктов
Бешеный енот заблокировал работу пункта пропуска в Черниговской областиБешеный енот заблокировал работу пункта пропуска в Черниговской области
В Украине остаются обесточенными 146 населенных пунктов в двух областяхВ Украине остаются обесточенными 146 населенных пунктов в двух областях
Без энергоснабжения остаются 174 населенных пункта в трех областяхБез энергоснабжения остаются 174 населенных пункта в трех областях
294 населенных пункта в 5 областях до сих пор без электричества из-за непогоды в Украине294 населенных пункта в 5 областях до сих пор без электричества из-за непогоды в Украине
Из-за непогоды без электроснабжения остаются 390 населенных пунктов - ГСЧСИз-за непогоды без электроснабжения остаются 390 населенных пунктов - ГСЧС
Последние новости
Подгружаем последние новости