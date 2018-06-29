Ночные грозы обесточили 204 населенных пункта

В Рубежном повреждены крыши 11 многоэтажек.

Вследствие сложных погодных условий в ночь на пятницу в Украине обесточены 204 населенных пункта в семи областях. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"С 28 на 29 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 204 населенных пункта в 7 областях (Полтавская - 58 н.п., Луганская - 51 н.п., Черновицкая - 45 н.п., Тернопольская - 20 н.п., Днепропетровская - 17 н.п., Кировоградская - 11 н.п., Запорожская - 2 н.п), - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

В с.Рубежное (Луганская обл.) в результате осадков и порывов ветра повреждены кровли 11 жилых домов (5-пятиэтажных и 6-девятиэтажных) и повалены более 100 деревьев.

В пяти районах Ивано-Франковской области в результате дождя были подтоплены 79 частных жилых домов (уровень воды 5-10 см) и девять объектов социально-производственной сферы. Отмечается, что по состоянию на 7.00 пятницы вода сошла, подтоплений жилых домов нет.

Для проведения работ по откачке воды от ГСЧС привлекалось 11 единиц техники и 65 человек личного состава.

Напомним, накануне непогода обесточила 140 населенных пунктов в Днепропетровской и Полтавской областях.