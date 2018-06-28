Полиция задержала двух граждан Египта, похититивших сына ливийского дипломата в Киеве

Мотивом преступления был выкуп.

Полиция задержала двух граждан Египта, похититивших сына ливийского дипломата в Киеве
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция Киева задержала похитителей сына представителя посольства Ливии в Украине.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"Киевские полицейские задержали похитителей сына работника дипломатического учреждения. Злоумышленниками оказались двое граждан Египта. Мотивом преступления стал выкуп. Расследуются уголовные производства по факту незаконного лишения свободы и вымогательства. Им грозит до семи лет заключения", - рассказал глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, задержанные являются гражданами Египта, проживающими на территории Украины несколько лет. Давать какие-либо объяснения они отказались.

В настоящее время их задержали, и следователи обратятся в суд для избрания им меры пресечения.

"Они четко понимали, кого они похитили, и пытались связаться с родителями пострадавшего. Но действиями полиции это преступление было остановлено и довольно оперативно задержаны похитители", - отметил Крищенко.

Он добавил, что следователи расследуют два уголовных производства: по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За совершенные преступления злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 25 июня в центре Киева двое мужчин насильно затащили 26-летнего парня в автомобиль и увезли. Как выяснилось, похитили сына финансового атташе посольства Ливии Абдусалама.

Похищенного нашли на левом берегу, в Дарницком районе Киева, в тот же день. Ему понадобилась медпомощь.


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