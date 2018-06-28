?В Запорожской области двое мужчин погибли, вычищая выгребную яму

Еще один парень госпитализирован.

Вечером в среду, 27 июня, в Запорожской области двое мужчин погибли в выгребной яме.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о том, что необходима помощь спасателей, чтобы вытащить мужчину из выгребной ямы на территории частной усадьбы по ул. Молодежная в селе Таврическое Ореховского района поступило около 19:30.

Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью спасательной веревки, с аппаратами АСП-2 и костюмами Л-1 извлекли из ямы тело 46-летнего мужчины без признаков жизни. Как выяснилось, его наняли, чтобы вычистить выгребную яму. Как только он спустился ему стало плохо, и он начал терять сознание. Мужчине пытались помочь еще двое парней, которые тоже полезли в яму и тоже потеряли сознание.

До прибытия спасателей соседи самостоятельно вытащили двух мужчин из ямы и передали их медикам.

"В результате происшествия погиб 46-летний и 31-летний мужчина. Спасенный 24-летний парень находится в районной больнице. По факту соответствующие органы ведут расследование", - сообщили в ГосЧС.

Напомним, в Черкассах три человека задохнулись в канализационной яме на территории частного домовладения.