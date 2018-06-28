В Житомирской области мужчина подорвался на мине времен Второй мировой войны, которую хранил в сарае

Пострадавший госпитализирован с повреждениями и термическими ожогами.

В Житомирской области мужчина подорвался на мине времен Второй мировой войны, которую хранил в сарае
Фото: zt.npu.gov.ua

В селе Березовка Житомирской области 54-летний мужчина получил травмы в результате взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны, который он хранил в сарае.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Происшествие произошло вечером 27 июня. Около 20:30 правоохранителям поступило сообщение о том, что в хозяйственном помещении одного из частных домовладений произошел взрыв и ранен хозяин.

По указанному адресу выехали следственно-оперативные группы полиции, специалисты взрывотехнической службы Нацполиции, спасатели и медики. Пострадавшего госпитализировали с повреждениями и термическими ожогами рук, туловища и ног.

При осмотре помещения, которое не претерпело значительных разрушений, взрывотехники предварительно установили, что взорваться могла часть минометной мины времен Второй мировой войны калибра 120 мм, обломки которой были изъяты. Кроме того в сарае правоохранители обнаружили еще ряд корпусов боеприпасов, среди которых - минометные мины военных лет.

Фото: zt.npu.gov.ua

Все боеприпасы и их части изъяты и будут направлены на экспертизу.

Правоохранители напоминают гражданам о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при обнаружении подозрительных или потенциально опасных предметов.

"Ни в коем случае не прикасайтесь к опасным вещам, а тем более, не забирайте их к себе домой. Сохраняя такие находки или совершая с ними любые манипуляции вы автоматически подвергаете опасности и себя, и окружающих людей. Кроме того, следует помнить и об уголовной ответственности, которая наступает за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами (даже если эти предметы военных лет) или взрывчатыми веществами. За такие действия законодательством предусмотрено наказание в виде заключения сроком от 3 до 7 лет", - отметили в полиции.

Напомним, в мае в Быковнянском лесу в Киеве нашли 114 артснарядов времен Второй мировой войны.


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