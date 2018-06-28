Из-за непогоды обесточены более 140 населенных пунктов в пяти областях

Больше всего пострадали Днепропетровская и Полтавская области.

Из-за осложнения погодных условий в Украине обесточены 144 населенных пункта в пяти областях.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что ночью, 28 июня, из-за осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередачи были обесточены 144 населенных пункта в пяти областях, а именно: Полтавская - 58 н.п., Днепропетровская - 52 н.п., Киевская - 28 н.п., Кировоградская - 3 н.п. и Запорожская - 3 н.п.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также ГосЧС предупреждает о подъеме уровня воды в водоемах и возможных паводках и образовании селевых потоков.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 28-30 июня, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями, на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирет (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области) возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках и в местах сужения русел до 2,0-2,5 м, возможен разлив воды; образования локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия", - отметили в ГосЧС.

Напомним, в высокогорье Карпат в ночь на субботу, 23 июня, резко снизилась температура и выпал снег.