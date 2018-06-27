Спасатели призвали туристов в ближайшие дни воздержаться от выхода на высокогорье Карпат

В Ивано-Франковской области ожидаются продолжительные дожди, местами грозы, сильный ветер.

Спасатели призвали туристов воздержаться от выхода на высокогорье Карпат 28 и 29 июня из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"Важная информация для всех кто планирует туристические путешествия горной местностью. По данным Укргидрометцентра, 28-29 июня, в Ивано-Франковской области в результате влияния активных атмосферных фронтов, ожидаются продолжительные дожди (количество осадков более 100 мм), местами грозы, усиление ветра до 15 -20 м/с. Рекомендуем в течение нескольких следующих дней воздержаться от выхода на высокогорье", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр объявил на четверг штормовое предупреждение по всей Украине, кроме Приазовья.