Спасатели призвали туристов в ближайшие дни воздержаться от выхода на высокогорье Карпат
В Ивано-Франковской области ожидаются продолжительные дожди, местами грозы, сильный ветер.
Спасатели призвали туристов воздержаться от выхода на высокогорье Карпат 28 и 29 июня из-за сложных погодных условий.
Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
"Важная информация для всех кто планирует туристические путешествия горной местностью. По данным Укргидрометцентра, 28-29 июня, в Ивано-Франковской области в результате влияния активных атмосферных фронтов, ожидаются продолжительные дожди (количество осадков более 100 мм), местами грозы, усиление ветра до 15 -20 м/с. Рекомендуем в течение нескольких следующих дней воздержаться от выхода на высокогорье", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр объявил на четверг штормовое предупреждение по всей Украине, кроме Приазовья.
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27.06.2018 20:14