СБУ инсценировала три заказных убийства в Черкасской области

Бизнесмен "заказал" активистов, которые отстаивали права крестьян.

Служба безопасности Украины совместно с Главной военной прокуратурой предупредила три заказных убийства в Черкасской области, информирует пресс-центр СБУ.

"Сотрудники департамента контрразведки СБ Украины под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры предупредили через имитацию заказное убийство общественного активиста и еще двух человек, который отстаивал права крестьян в одном из районов Черкасской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), пп. 1, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц) ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного порядка или на захват государственной власти) Уголовного кодекса, СБУ установила, что заказчиком убийств является бизнесмен из Киева, семья которого имеет в Черкасской области земельный бизнес с паями местных жителей. Владельцы паев выражали недовольство условиями сотрудничества и требовали увеличить оплату.

По информации СБУ, для запугивания людей бизнесмен заказал убийство представителя общественного объединения "Самооборона Майдана Черкасской области", председателя одного из сельских советов района и ее близкого родственника.

"Правоохранители задокументировали встречу заказчика с киллером, который сообщил о подготовке преступления и согласился сотрудничать со следствием. На ней коммерсант озвучил фамилии будущих жертв, предоставил дополнительные инструкции по их ликвидации, обсудил сроки и порядок выполнения заказа", - говорится в сообщении.

Для имитации преступления было организовано "исчезновение" активиста, а заказчику были предоставлены постановочные фотографии, которые должны были убедить его в смерти жертвы. "Оперативники спецслужбы задокументировали передачу заказчиком после получения "доказательств" совершения убийства пятнадцати тысяч долларов США и задержали злоумышленника", - сообщают в СБУ.

В настоящее время подозреваемому сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в мае СБУ инсценировала убийство депутата в Покровске Донецкой области.


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