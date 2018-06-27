Около 100 тыс. жителей Запорожья остались без электричества

Непогода повредила высоковольтную ЛЭП.

Около 100 тысяч человек остались без электроэнергии в Запорожье в среду из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи мощностью 150 кВ. Об этом сообщает пресс-служба "Запорожьеоблэнерго".

По данным ведомства, во время грозы была повреждена высоковольтная линия электропередач, которая находится в совместном пользовании "Запорожьеоблэнерго" и "Днепрооблэнерго". Поврежденный участок линии находится в Днепропетровской области, но от него запитана подстанция "Армалит" "Запорожьеоблэнерго", снабжающая большую часть Днепровского района города, находящуюся на правом берегу Днепра: Бородинский и Осипенковский жилмассивы, поселки Верхняя Хортица и Великий Луг.

Сейчас "Запорожьеоблэнерго" работает над созданием резервных схем питания, через которые планируют восстановить энергоснабжение района до конца среды.

Ремонт на месте повреждения линии ведут сотрудники "Днепрооблэнерго".

Напомним, в начале июня из-за пожара на электростанции без электричества остались жители Одессы.