В Миргороде из зала суда сбежал особо опасный преступник
На счету у беглеца - бандитизм, угон и незаконно обращение с оружием.
Полиция Полтавской области объявила в розыск особо опасного преступника, сбежавшего из зала суда в Миргороде.
Информацию о беглеце опубликовала пресс-служба региональной полиции.
Разыскиваемый - 40-летний Суржан Виталий Александрович, осужденный за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.
По предварительной информации, осужденный может передвигаться на автомобиле марки «Ауди А6» серебристого цвета (кузов универсал) на номерах прибалтийской республики. При себе может иметь оружие.
В Полтавском регионе уже введен в действие оперативный план. На розыск преступника ориентирован весь личный состав полиции области.
Если вы видели этого человека или вам известны другие обстоятельства, связанные с этим событием, просим информировать полицию по телефонам: (0532) 51-77-02 (ч / ч ГУНП в Полтавской области), (0532) 51-76- 72 (ситуационный центр ГУНП в Полтавской области), факс (0532) 56-77-24.
Напомним, вчера генпрокуратура Украины выдвинула обвинения пятерым участникам банды, ограбившей киевлянина на 3,5 млн гривен.
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Общество
27.06.2018 20:13