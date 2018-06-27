Глава Национальной полиции поручил взять под защиту таборы ромов

Во всех областях будут созданы подразделения по расследованию ксенофобских преступлений.

Глава Национальной полиции Сергей Князев поручил личному составу полиции обеспечить защиту таборов ромов по всей Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции по итогам селекторного совещания при участии руководителей территориальных подразделений, которое состоялось в среду, 27 июня.

"Мы за эти выходные должны подсчитать, выявить, - это полиция превенции, криминальная полиция, патрульная полиция, - места проживания, временного пребывания, транзит ромов по государству и обеспечить их безопасность до тех пор, пока криминальная полиция и следствие нам не отчитаются, что источник, которое инициирует такие позорные правонарушения у нас в Украине, установлено и локализовано", - заявил Князев.

Начальник полиции также приказал во всех областях создать подразделения полиции по раскрытию преступлений, которые имеют признаки нарушения равноправия граждан.

Напомним, вечером 23 июня во Львове во время нападения на табор ромов убили человека и ранили еще четверых. За нападением стоит неонацистская неформальная организация "Трезвая и злая молодежь". Народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, близкий к руководству МВД , утверждает, что организатор этого нападения получал инструкции от "определенных лиц" через соцсети.

В апреле-июне произошло еще минимум три нападения на ромские временные поселения, за которыми стояли праворадикалы из "С14" и "Национальных дружин".