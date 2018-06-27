В Киев привезли "Волшебный шелковый путь"

Знакомство с культурой Западного Китая (Тибета).

Грандиозная программа знакомства с культурой Западного Китая (Тибета) "Волшебный шелковый путь" состоялась в Киеве . В рамках программы были продемонстрированы уникальные вокальные и танцевальные номера.

Фото: Тань Уцзюнь/"Жеминь Жибао" Фото: Тань Уцзюнь/"Жеминь Жибао" Фото: Тань Уцзюнь/"Жеминь Жибао" Фото: Тань Уцзюнь/"Жеминь Жибао" Фото: Тань Уцзюнь/"Жеминь Жибао" Фото: Тань Уцзюнь/"Жеминь Жибао" Фото: Тань Уцзюнь/"Жеминь Жибао" Фото: Тань Уцзюнь/"Жеминь Жибао" Фото: Тань Уцзюнь/"Жеминь Жибао"

Артисты Театра песни и танца западно-китайской провинции Ганьсу (коллектив побывал с гастролями в 40 странах мира) подарили зрителям незабываемые впечатления и эмоции. Вокально-хореографические композиции о Великом шелковом пути, виртуозная игра на народных инструментах, танцы и песни с тысячелетней историей - китайцы пропагандируют везде свое культурное наследие и очень гордятся им.