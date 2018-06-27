В Киев привезли "Волшебный шелковый путь"
Знакомство с культурой Западного Китая (Тибета).
Грандиозная программа знакомства с культурой Западного Китая (Тибета) "Волшебный шелковый путь" состоялась в Киеве. В рамках программы были продемонстрированы уникальные вокальные и танцевальные номера.
Артисты Театра песни и танца западно-китайской провинции Ганьсу (коллектив побывал с гастролями в 40 странах мира) подарили зрителям незабываемые впечатления и эмоции. Вокально-хореографические композиции о Великом шелковом пути, виртуозная игра на народных инструментах, танцы и песни с тысячелетней историей - китайцы пропагандируют везде свое культурное наследие и очень гордятся им.
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