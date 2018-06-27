Владелец киевского кафе, который застрелил посетителя, арестован без права залога
60-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Оболонский районный суд Киева арестовал владельца кафе по подозрению в убийстве клиента в Оболонском районе Киева.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Оболонскому стрелку избрана мера пресечения: содержание под стражей без залога сроком на 2 месяца. Соответствующее ходатайство Киевской местной прокуратуры №5 сегодня удовлетворил Оболонский районный суд Киева", - написала она в фейсбуке.
Ранее правоохранители сообщили 60-летнему мужчине о подозрение в умышленном убийстве и покушении на убийство.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Как сообщалось, 24 июня владелец кафе "Арго" застрелил посетителя и еще одного ранил на Оболонской Набережной в Киеве.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
26.06.2018 19:09