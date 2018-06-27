Владелец киевского кафе, который застрелил посетителя, арестован без права залога

60-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Оболонский районный суд Киева арестовал владельца кафе по подозрению в убийстве клиента в Оболонском районе Киева .

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Оболонскому стрелку избрана мера пресечения: содержание под стражей без залога сроком на 2 месяца. Соответствующее ходатайство Киевской местной прокуратуры №5 сегодня удовлетворил Оболонский районный суд Киева ", - написала она в фейсбуке.

Ранее правоохранители сообщили 60-летнему мужчине о подозрение в умышленном убийстве и покушении на убийство.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.