Владелец киевского кафе, который застрелил посетителя, арестован без права залога

60-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Владелец киевского кафе, который застрелил посетителя, арестован без права залога
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Оболонский районный суд Киева арестовал владельца кафе по подозрению в убийстве клиента в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Оболонскому стрелку избрана мера пресечения: содержание под стражей без залога сроком на 2 месяца. Соответствующее ходатайство Киевской местной прокуратуры №5 сегодня удовлетворил Оболонский районный суд Киева", - написала она в фейсбуке.

Ранее правоохранители сообщили 60-летнему мужчине о подозрение в умышленном убийстве и покушении на убийство.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось, 24 июня владелец кафе "Арго" застрелил посетителя и еще одного ранил на Оболонской Набережной в Киеве.


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