Гражданин Беларуси получил 7 лет тюрьмы за кражу на Волыни тысячи ящиков алкоголя

Белорус свою виновность в содеянном не признал.

Гражданин Беларуси получил 7 лет тюрьмы за кражу на Волыни тысячи ящиков алкоголя
Фото: newsfiber.com

За кражу в Волынской области алкоголя на сумму 1,9 млн грн украинский суд приговорил гражданина Белоруссии к 7 годам лишения свободы.

Об этом спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил в Facebook.

"Днем 24 января 2015 года 38-летний белорус поставил на стоянку в селе Липины Луцкого района грузовик с фиктивными номерными знаками, а в ночь на 25 января с сообщниками проник в полуприцеп другого авто, которое находилось рядом на этой же стоянке, и перегрузил в свой автомобиль более тысячи ящиков с элитными алкогольными напитками - виски, бурбоном и джином. Преступными действиями мужчины нанесен имущественный ущерб почти на 1,9 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре 2017 года обвиняемого задержали в Литве и экстрадировали в Украину.

"В суде мужчина свою виновность в содеянном не признал, однако собранными в ходе досудебного расследования она была полностью доказана. Луцкий горрайонный суд, признав злоумышленника виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины, назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметил Лысенко.

Он добавил, что, оспаривая приговор в апелляционном порядке, прокуроры будут настаивать на суровом наказании для осужденного.

Как сообщалось, украинец пытался поездом вывезти в РоSSию 50 бутылок виски.


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