Дело подростка, обвиняемого в распылении газа в николаевской школе, ушло в суд

Юноша сознался в совершенном правонарушении.

Дело подростка, обвиняемого в распылении газа в николаевской школе, ушло в суд
Фото: MyKharkov.info

Прокуратура передала в суд материалы уголовного производства в отношении подростка, которого обвиняют в распылении перцового газа в школе Николаева 21 мая.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, 16-летний ученик одного из учебных заведений Николаева пришел в школу, в которой учится его знакомый, и из хулиганских побуждений распылил слезоточивый газ "Перец-4".

Подросток сознался в совершенном правонарушении. Он объяснил, что обычно носил с собой баллончик для самообороны, а распылив его в школе, испугался ответственности и убежал.

Действия подростка квалифицированы по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Дело будет рассматриваться в Заводском районном суде Николаева.

Напомним, 21 мая в здании школы в Заводском районе Николаева распылили неизвестный аэрозоль с резким запахом. Из школы эвакуированы около 400 учеников, при этом 39 госпитализировали с диагнозом острое отравление средней тяжести. Дети жаловались на першение в горле, слезоточивость глаз и головную боль.

В конце мая в разных регионах Украины были зафиксированы еще несколько подобных случаев.


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