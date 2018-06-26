Дело подростка, обвиняемого в распылении газа в николаевской школе, ушло в суд
Юноша сознался в совершенном правонарушении.
Прокуратура передала в суд материалы уголовного производства в отношении подростка, которого обвиняют в распылении перцового газа в школе Николаева 21 мая.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным следствия, 16-летний ученик одного из учебных заведений Николаева пришел в школу, в которой учится его знакомый, и из хулиганских побуждений распылил слезоточивый газ "Перец-4".
Подросток сознался в совершенном правонарушении. Он объяснил, что обычно носил с собой баллончик для самообороны, а распылив его в школе, испугался ответственности и убежал.
Действия подростка квалифицированы по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Дело будет рассматриваться в Заводском районном суде Николаева.Напомним, 21 мая в здании школы в Заводском районе Николаева распылили неизвестный аэрозоль с резким запахом. Из школы эвакуированы около 400 учеников, при этом 39 госпитализировали с диагнозом острое отравление средней тяжести. Дети жаловались на першение в горле, слезоточивость глаз и головную боль.
В конце мая в разных регионах Украины были зафиксированы еще несколько подобных случаев.
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