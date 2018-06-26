Суд по пожару в лагере "Виктория" дошел до детских показаний

"Все знали, что вода бьется током".

Суд по пожару в лагере "Виктория" дошел до детских показаний
Фото: facebook.com/gunp.odessa

В Киевском райсуде Одессы продолжается слушание дела о пожаре в лагере "Виктория". Сегодня суд дошел до показаний детей, пострадавшие дети давали показания в режиме видеоконференции, сообщает "Думская".

Первой задавали вопросы двенадцатилетней Оле Задориной. Девочка в день пожара получила травму позвоночника и несколько дней находилась в реанимации. Сейчас она не ходит на танцы из-за перенесенной травмы. В подробностях она описала и бытовые проблемы в комнатах.

"Вода билась током, особенно в последний день. И все знали, что так во всех комнатах", - рассказала Задорина. Во время самого пожара Оля спрыгнула со второго этажа вместе с Аминой Ибрагим, Катей Циприанович и руководительницей "Адели" Татьяной Егоровой. При этом, никто из вожатых им не помог.

"Мы спали. К нам забежала Татьяна Олеговна и сказала, что начался пожар. Мы выбежали в коридор. Там было много дыма. Она сказала нам намочить полотенца. Мы вышли, и был дым кругом. Внизу стоял вожатый первого отряда Овик. Татьяна Олеговна сказала: "Овик, мы будем прыгать, лови нас". А он развернулся и ушел", - вспоминает еще одна пострадавшая Катя Циприанович.

В ходе заседания экс-директору лагеря Петросу Саркисяну продлили меру пресечения. На этом настаивала прокурор. Круглосуточный домашний арест просила сторона защиты, но в итоге, судья Чаплицкий продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 26 августа. Следующее слушание назначено на 2 июля.

Напомним, в результате пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе погибли три девочки. Воспитательница, ответственная за пожарную безопасность, признала свою вину и получила условный срок с запретом занимать подобные должности. Продолжается суд над бывшим директором лагеря Петросом Саркисяном.


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