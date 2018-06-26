Суд на два месяца арестовал мужчину, застрелившего супругов в Харькове

Защита просила назначить крупный залог.

Суд на два месяца арестовал мужчину, застрелившего супругов в Харькове
Фото: facebook/Поліція Харківщини

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве супругов в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Сторона обвинения настаивала на определении меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. В то же время сторона защиты настаивала на определении залога в размере 500 000 грн.

Суд определил меру пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога сроком на 60 суток.

Напомним, тела супругов и их раненую 12-летнюю дочь обнаружила в квартире соседка. Трагедия произошла в Харькове 24 июня. Впоследствии стало известно, что мотивом убийства стало долговое обязательство потерпевшего в размере 100 тыс. долларов.


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