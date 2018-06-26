Нардеп Мамчур уволил своего помощника за стрельбу по детям в Вышгороде (обновлено)
Несовершеннолетний мальчик госпитализирован с травмой от резиновой пули.
В городе Вышгород Киевской области из травматического оружия ранен подросток, он госпитализирован.
"Сегодня около полудня в Вышгороде нетрезвый мужчина причинил касательное ранение из устройства для отстрела резиновых пуль несовершеннолетнему парню, который госпитализирован", - пишет агенство УНН.
Инцидент произошел возле местного стадиона.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что виновником является помощник народного депутата Юлия Мамчура. В то же время в полиции эту информацию не подтвердили и не опровергли.
В прес-службе полиции подтвердили факт стрельбы "неустановленным мужчиной", другие подробности не раскрываются.
Обновление. Мужчина, задержанный за стрельбу по детям на стадионе в Вышгороде - Олег Штанько, помощник народного депутата от БПП Юлия Мамчура на общественных началах. Как сообщил заведующий голавного департамента информационной политики администрации президента Владимир Горковенко, анализ показал у задержанного 2,64 промилле алкоголя в крови.
Нардеп Юлий Мамчур подтвердил информацию об инциденте на своей странице в Фейсбуке, извинился перед пострадавшими детьми и их родителями, и сообщил о лишении Штанько статуса помощника.
Напомним, в центре Золотоноши Черкасской области двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу на улице.
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26.06.2018 14:34