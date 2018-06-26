Из изолятора в Херсонской области сбежали двое арестованных
В области введен план "Перехват".
Двое арестованных мужчин сбежали из изолятора временного содержания в Херсонской области.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Отмечается, что ночью 26 июня они повредили металлические решетки на крыше в прогулочном дворе и сбежали.
В области введен план "Перехват".
Разыскивается Рахматулло Солихов, арестованный по подозрению в разбое и нанесении тяжких телесных повреждений. Его приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, глаза карие, губы толстые. Особые приметы: лобные залысины. Солихов был одет в бриджи синего цвета, спортивную куртку синего цвета и тапочки.
Также разыскивается Алексей Балаев, арестованный по подозрению в совершении грабежей и краж. Его приметы: рост 180-185 см, худощавого телосложения, глаза карие, нос большой, уши средние прилегающие, волосы темные. Был одет в спортивный костюм серого цвета и тапочки.
Напомним, ранее в Киеве задержали конвоира, который помог сбежать "брачному аферисту".
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26.06.2018 07:44