Из изолятора в Херсонской области сбежали двое арестованных

В области введен план "Перехват".

Двое арестованных мужчин сбежали из изолятора временного содержания в Херсонской области.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Отмечается, что ночью 26 июня они повредили металлические решетки на крыше в прогулочном дворе и сбежали.

В области введен план "Перехват".

Разыскивается Рахматулло Солихов, арестованный по подозрению в разбое и нанесении тяжких телесных повреждений. Его приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, глаза карие, губы толстые. Особые приметы: лобные залысины. Солихов был одет в бриджи синего цвета, спортивную куртку синего цвета и тапочки.

Фото: hr.npu.gov.ua

Также разыскивается Алексей Балаев, арестованный по подозрению в совершении грабежей и краж. Его приметы: рост 180-185 см, худощавого телосложения, глаза карие, нос большой, уши средние прилегающие, волосы темные. Был одет в спортивный костюм серого цвета и тапочки.

Фото: hr.npu.gov.ua