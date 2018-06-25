В Запорожской области расследуют отравление 40 детей в летнем лагере

Виновным грозит до 6 месяцев лишения свободы.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм в оздоровительном комплексе "Маяк", в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное отделение Вольнянского отделения полиции Пологовского отдела полиции ГУ НП в Запорожской области.

Производство было открыто по ч. 1 ст. 523 УК, санкция статьи предусматривает наказане в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, 15 июня в оздоровительном лагере "Маяк" (Запорожская область) сразу 40 детей и 4 воспитатели почувствовали ухудшение самочувствия. Причиной отравления стала кишечная палочка.

В прошлом году в результате отравлений пострадали дети в лагере "Лазурный" и "Факел" (Бердянск).