В Запорожской области расследуют отравление 40 детей в летнем лагере

Виновным грозит до 6 месяцев лишения свободы.

В Запорожской области расследуют отравление 40 детей в летнем лагере
Фото: 112.international

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм в оздоровительном комплексе "Маяк", в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное отделение Вольнянского отделения полиции Пологовского отдела полиции ГУ НП в Запорожской области.

Производство было открыто по ч. 1 ст. 523 УК, санкция статьи предусматривает наказане в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, 15 июня в оздоровительном лагере "Маяк" (Запорожская область) сразу 40 детей и 4 воспитатели почувствовали ухудшение самочувствия. Причиной отравления стала кишечная палочка.

В прошлом году в результате отравлений пострадали дети в лагере "Лазурный" и "Факел" (Бердянск).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Двое юношей из Днепра, которые беспричинно убили бездомного, получили по 12 летДвое юношей из Днепра, которые беспричинно убили бездомного, получили по 12 лет
15-летняя девушка и два 22-летние парни задержаны за убийство человека в Киеве15-летняя девушка и два 22-летние парни задержаны за убийство человека в Киеве
В Киеве СБУ задержала банду рэкетиров с Северного КавказаВ Киеве СБУ задержала банду рэкетиров с Северного Кавказа
В Киеве произошло ограбление со стрельбойВ Киеве произошло ограбление со стрельбой
Бывшего ватиканского нунция приговорили к 5 годам тюрьмы за распространение детского порноБывшего ватиканского нунция приговорили к 5 годам тюрьмы за распространение детского порно
Блок рекламы


Похожие новости
Психически больной ранил из ружья полицейского в Одесской областиПсихически больной ранил из ружья полицейского в Одесской области
Жительница Хмельницкого пыталась продать своих детей за $35 тыс.Жительница Хмельницкого пыталась продать своих детей за $35 тыс.
Вблизи Запорожской АЭС загорелась лесопарковая зонаВблизи Запорожской АЭС загорелась лесопарковая зона
В Ровенской области горел стеклозаводВ Ровенской области горел стеклозавод
В Ровенской области горит стеклозаводВ Ровенской области горит стеклозавод
Полиция задержала водителя, который выгрузил 12 тонн мусора со Львова в Черниговской областиПолиция задержала водителя, который выгрузил 12 тонн мусора со Львова в Черниговской области
В Ровенской области копатели янтаря избили восьмерых полицейскихВ Ровенской области копатели янтаря избили восьмерых полицейских
Подозреваемых в разгонах лагерей ромов в Киеве пока нет, - КрищенкоПодозреваемых в разгонах лагерей ромов в Киеве пока нет, - Крищенко
На консервном заводе в Одесской области людей держали в рабствеНа консервном заводе в Одесской области людей держали в рабстве
Четверо детей пострадали при взрыве в Киеве, один - в коме (обновлено)Четверо детей пострадали при взрыве в Киеве, один - в коме (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости