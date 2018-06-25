"Брачного афериста", который сбежал во время конвоирования, арестовали на два месяца

Его пособнику-правоохранителю сообщено о подозрении.

Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в отношении гражданина Молдовы, который подозревается в Украине в брачных аферах и сбежал 23 июня из-под стражи. Об этом сообщает портал Судебная власть Украины.

"Александру Бурлаку, который в настоящее время подозревается еще и в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.393 УК Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.По сообщению прокуратуры Киева также задержали и объявили о подозрении сотруднику Днепровского управления ГУНП Украины в Киеве по факту пособничества в побеге из-под стражи подозреваемого.

"Установлено, что указанный правоохранитель, в обязанности которого входило конвоирование арестованных, в субботу, 23 июня, совершил ряд умышленных действий, направленных на пособничество 32-летнему уроженцу Республики Молдова Бурлаку А.С., помещенному в Киевское СИЗО , убежать из-под стражи", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 24 июня Бурлаку задержали на Троещине. Он скрывался на съемной квартире.