"Брачного афериста", который сбежал во время конвоирования, арестовали на два месяца

Его пособнику-правоохранителю сообщено о подозрении.

"Брачного афериста", который сбежал во время конвоирования, арестовали на два месяца
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в отношении гражданина Молдовы, который подозревается в Украине в брачных аферах и сбежал 23 июня из-под стражи. Об этом сообщает портал Судебная власть Украины.

"Александру Бурлаку, который в настоящее время подозревается еще и в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.393 УК Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.По сообщению прокуратуры Киева также задержали и объявили о подозрении сотруднику Днепровского управления ГУНП Украины в Киеве по факту пособничества в побеге из-под стражи подозреваемого.

"Установлено, что указанный правоохранитель, в обязанности которого входило конвоирование арестованных, в субботу, 23 июня, совершил ряд умышленных действий, направленных на пособничество 32-летнему уроженцу Республики Молдова Бурлаку А.С., помещенному в Киевское СИЗО, убежать из-под стражи", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 24 июня Бурлаку задержали на Троещине. Он скрывался на съемной квартире.

Напомним, Александр Бурлаку был задержан в мае этого года после того, как он выдурил у родственников жены $60 тысяч и сбежал. Впоследствии оказалось, что на счету афериста уже около десяти обманутых женщин и девушек из Киева и других областей. В 2013 году суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к восьми годам тюрьмы. Но спустя четыре года мужчина вышел на свободу и принялся за старое.


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