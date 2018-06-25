Во Львове пройдут родительские собрания из-за погрома ромского лагеря школьниками

Родителей старшеклассников просят внимательнее следить за кругом общения подростков.

Во вторник, 26 июня, во всех школах Львова проведут собрание родителей старшеклассников из-за нападения школьников на лагерь ромов.

Управление образования направило поручение ко всем райотделам о проведении общешкольных собраний для родителей учащихся 9-11 классов города Львова. По информации Львовского горсовета, родительские собрания организуются для того, "чтобы заострить внимание родителей на том, чтобы они следили, где их дети находятся в вечернее время, с кем общаются, в которых соцсетях бывают, какие секции посещают".

Утром во вторник также состоятся совещания руководителей учебных заведений Львова. "Начальники отделов проведут такие совещания с руководителями учебных заведений с участием практических психологов, а в конце дня руководители учебных заведениях проведут родительские собрания во всех школах города Львова относительно ситуации, сложившейся с участием несовершеннолетних", - сказала директор департамента гуманитарной политики Галина Сличная.

Напомним, во время нападения, которое произошло в ночь на воскресенье, 24 июня, на ул. Трускавецкой, был убит 24-летний ром, а еще трое получили ранения. Полиция открыла производство по факту убийства. Полиция задержала группу львовских школьников и объявила им подозрение.