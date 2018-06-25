В Николаеве 14-летняя девушка на спор прыгнула с пирса и утонула

Перед прыжком погибшая говорила, что не умеет плавать.

В Николаеве на реке Южный Буг погибла 14-летняя девушка, сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Трагедия произошла сегодня около 11:20. Девушка вместе с родителями и друзьями отдыхала на берегу реки. "На предложение подростка прыгнуть с пирса девушка откликнулась, но сообщила, что не умеет плавать. Сначала села на край пирса, а затем решилась и прыгнула в воду", - сказано в сообщении.

Кто именно предложил совершить прыжок, спасатели не уточняют.

Девушка пошла на дно практически сразу. Свитедели прыжка сразу вызвали спасателей, но тело ребенка удалось поднять только в 12:10. Медики констатировали смерть подростка.

Напомним, на прошлой неделе в Каневе на детском пляже утонули двое детей - братья 2005 и 2007 годов рождения.