В Мелитополе взорвали трубы заброшенного завода

“Автоцветлит” был построен в 1960-х годах и изготовлял литье для машиностроения.

На заброшенном мелитопольском заводе "Автоцветлит" несколько дней назад направленным взрывом уничтожили две промышленные трубы.

Об этом пишет местное издание "РИА Мелитополь".

Завод “Автоцветлит” был построен в 1960-х годах и изготовлял литье для автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. Производство было тесно взаимосвязано с запорожским “Коммунаром”.

Завод начал останавливаться в 2004 году. Были закрыты цеха магниевого и алюминиевого литья. В последствии оборудование завода было вывезено, в последние годы он был заброшенным. "С предприятия вывезли все, что было пригодным к продаже. А остатки негодного имущества нынешние владельцы ликвидируют", - пишет издание.Напомним, летом прошлого года в Харькове демонтировали взрывом пятиэтажный недострой. Это был был наиболее дешевый и безопасный способ проведения демонтажа. Здание находится на склоне, тяжелой технике подъехать туда тяжело, поэтому было принято решение подорвать


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